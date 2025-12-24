Шымкентские смарт-туалеты признаны лучшими на World Toilet 2025

Инновационные смарт-санузлы города признаны лучшими на международном саммите World Toilet 2025.

Проект «Мирас Тазалық» реализуемый Университетом Мирас при поддержке акимата города Шымкента, ломает стереотипы о городских уборных, предлагая чистые, безопасные и современные удобства для всех жителей и гостей города.

Цель проекта— разрушить стереотип о том, что в городских туалетах царит антисанитария, и показать, что удобства могут быть чистыми, безопасными и, главное, доступными каждому.

«Учитывается гигиенический подход, бесконтактное всё, детали у нас сенсорные начиная от раковины, до унитаза, всё у нас сенсорное и это снижает контакт и более гигиенично»,— говорит директор проекта Максат Алиханов.

Просторные комнаты с красивыми люстрами и душевыми быстро получили признание не только у горожан, но и туристов. Санитарные объекты активно обсуждались пользователями казнета, а некоторые и вовсе приезжали на экскурсии. Всего в городе работает 5 смарт-туалетов с инновационными решениями. С момента запуска первой цифровой уборной ими воспользовались более 100 тысяч человек

«Идея зародилась, когда увидели японские туалеты. Смарт-туалеты, но в Японии, тоже такого нигде нет»,— говорит директор проекта Максат Алиханов.

При благоприятных условиях планируется запустить еще 40 санузлов такого типа. Они будут открыты круглосуточно. Новый туалет совсем скоро запустят и в Туркестане.

«Мы каждый раз совершенствуемся, добавляем что-то новое, идем к лучшему, дальше больше планируем»,— отмечает оператор Милана Примитина.

Для многих шымкентцев новые уборные стали настоящим открытием. Горожане признаются, санузлы как в ресторанах. И это один из поводов для гордости за свой город и людей, которые воплотили такую крутую идею в жизнь.

«Мне нравится, красиво!»,- говорит женщина проходящая мимо

«Визуально конечно нравятся, я пока не пользовалась. А так молодцы!»,- поддерживает еще одна горожанка

В уборных предусмотрена автоматическая очистка воздуха, душевые зоны и пеленальные столики. Но самое главное, таким образом решилась одна из застарелых проблем Шымкента — доступность и чистота общественных туалетов.