Смарт-туалеты в Шымкенте снова стали жертвой вандалов

Нашумевшие смарт-туалеты в Шымкенте периодически подвергаются нападкам со стороны вандалов.

Поломанные цветы, засоры в канализации, повреждённые элементы интерьера — и это лишь часть из того, что проделывают некоторые посетители общественных туалетов. Авторы задумки поставили перед собой цель улучшить санитарные условия в городе и повысить уровень городской культуры, но периодически сталкиваются с убытками. В этот раз двое неизвестных повредили технику- вместе с проводом вырвали фен.

«Накануне произошёл неприятный инцидент, мы столкнулись со случаем вандализма. Где двое молодых людей целенаправленно, причинили вред имуществу нашего проекта. Именно украли вещь, которая должна присутствовать для полного функционирования нашего проекта»,- поясняет менеджер проекта Милана Перемитина.

На молодых людей, совершивших деяние, сотрудники проекта написали заявление в полицию. Напомним, что это не первый инцидент связанный с серьёзной порчей имущества. В прошлом году неизвестный мужчина залил строительной пеной двери фаст-фудов на Арбате — его кстати задержали. Этот год начался с воровства.

Отметим, что один смарт-туалет обошелся разработчикам в 50 млн тенге. Гостей и жителей города призывают бережно относится к этим важным инфраструктурным объектам.