UNICEF прогнозирует рост населения Казахстана на 5,5 миллиона в ближайшие 25 лет

Несмотря на то, что Казахстан постепенно теряет позиции по уровню рождаемости, общий прирост населения остается высоким. Каждый третий житель — ребенок, и эта доля продолжает расти.

Согласно региональному отчету UNICEF «Поколение-2050 в Центральной Азии», на фоне глобального старения населения наш регион остается одним из самых молодых на евразийском пространстве. Эксперты подчеркивают: уже сейчас важно задуматься о будущем: инвестировать в образование и здравоохранение подрастающего поколения, а также продумать, как обеспечить молодежь достойной занятостью.

По данным отчёта UNICEF, в ближайшие 25 лет население Казахстана вырастет более чем на четверть: плюс больше 5,5 миллиона человек. Эксперты отмечают: после карантина рождаемость снижается, но ее уровень все еще остаётся высоким. В дальнейшем, по их прогнозам, показатели скорее всего будут падать, но предсказать, насколько стремительно, пока сложно.

«Это для нас плюс, так как у нас ресурсов хватает, земли хватает. Большая площадь, мало людей, ресурсов полезных ископаемых хватает: нефти, газа, сельскохозяйственных угодий у нас достаточно, и в этом плане у нас, я думаю, достаточно, чтобы накормить больше людей при правильном использовании», — говорит Кайыр Рыспаев, демограф.

Чтобы молодое население в будущем стало опорой развития страны, необходимы инвестиции в условия: медицину, образование и создание рабочих мест. Исследователи UNICEF рекомендуют государствам центральной Азии уже сейчас серьёзно вкладываться в инфраструктуру, а также обеспечивать доступ детей и подростков к здоровому питанию, развивать систему социальной защиты и создавать программы обучения и занятости для молодёжи.

«У нас большое количество молодежи. И в ближайшие годы это количество уменьшаться не собирается. Это чревато тем, что если не будет рабочих мест, не будет возможности какого-то роста экономического благополучия и так далее, мы получим криминализацию, достаточно устойчивую такую, скажем так, группу демографическую, которая будет способна снести, скажем так, тот порядок, который существует», — говорит Куралай Мухамбетова, завкафедрой социологии Евразийского национального университета.

Эксперты едины во мнении: при грамотной политике высокая рождаемость, это преимущество, а не угроза. Но важно заранее готовиться к таким демографическим изменениям.

«Демографический рост, он, конечно же, регулируется, он не в каком-то хаосе. В стране улучшается по дополнительным образованиям. Поэтому я думаю, что когда будет высокий уровень культуры, высокий уровень образования, то это даст рост в целом экономики», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

По данным бюро национальной статистики, только за 9 месяцев этого года в Казахстане родилось почти 250 тысяч детей.