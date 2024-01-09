В Шымкенте стали меньше жениться и рожать

Прошедший 2023 год для Шымкента стал самым неурожайным на свадьбы. Количество зарегистрированных браков упало до пандемийного уровня, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщила Акбота Карнакбаева, руководитель городского Управления регистрации актов гражданского состояния филиала НАО ГК Правительство для граждан.

Итак, в 2023 году 6721 пара связала себя священными узами брака. Это на 11 % меньше, чем в 2022-ом. Статистика брачных процессов показывает, что за последние 5 лет это самый низкий показатель. Свадебный бум в последний раз наблюдался в 2019 году. Тогда в южном мегаполисе было зарегистрировано 8214 браков. Далее идет резкий спад: в разгар пандемии, 2020 году, свои отношения узаконили 6776 пар. В 2021 количество браков составило 7816 и в 2022 — 7522. При этом идет снижение и ранних браков. Со слов специалиста, в 2023 году зарегистрировано 18 браков между лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

При этом страдают и демографические показатели. На протяжении 5 лет Шымкент был в лидерах по числу рождаемости детей. В 2023-м году отмечаются самые низкие показатели. Всего за год на свет появилось 31 313 младенцев.

«С 2019 года показатели рождаемости были на уровне 33 тысяч детей. Единственное, после пандемии родилось рекордное количество младенцев — 37 тысяч 405. В 2020 году — 33 231, в 2022 — 33 172. И в 2023 году по подсчетам специалистов, отмечается самый низкий показатель по рождаемости — 31 313», — прокомментировала Акбота Карнакбаева.

Судить о причинах спада брачных процессов и рождаемости специалисты не берутся. И если темпы будут снижаться, то Шымкент может распрощаться со статусом лидера по приросту населения.