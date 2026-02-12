«Погибший под деревом мальчик был не один»- о трагедии в Шымкенте

По словам соседей, 11 февраля рядом с ребёнком, на которого упало дерево, находился ещё один мальчик.

Трагический случай произошел во дворе многоэтажных домов 11-го микрорайона. На утро, после трагедии, здесь полным ходом шла уборка — работники коммунальных служб убирали обрезки деревьев, чистили снег.

О том, что произошло накануне, говорила лишь лента, закрывающее место происшествия. Мальчик учился в 4 классе школы №36. Накануне вечером он вместе с приятелем играл на улице. Ребенок не подозревал, что снег на дереве может быть опасным.

Соседка: «Мать днём ушла на работу, а ребёнок вышел во двор играть. Рядом с ним находился ещё один мальчик. Когда дерево упало, он испугался и убежал. Прохожие заметили произошедшее и поспешили на помощь».

При городском акимате создана специальная комиссия, семье потерявшей ребенка будет оказана психологическая и другая помощь. В полиции, тем временем, сообщили о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

Департамент полиции г. Шымкента:

«По предварительным данным, во время игры несовершеннолетний тянул к себе ветви дерева, на которых находилась значительная масса снега. В результате произошёл сход снежной массы и последующее падение дерева. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего».

Трагедия напомнила, что во время непогоды нельзя пренебрегать мерами безопасности. Необходимо контролировать местонахождение детей и пожилых людей, по мере возможностей не покидать безопасные зоны.