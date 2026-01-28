«Детей заколола иглой?»: Скандал в шымкентском садике прокомментировал замакима

В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница садится к детям и подносит к ним шприц с иголкой. По словам родителей, таким образом она запугивала воспитанников, при этом они утверждают, что детей могли уколоть.

Инцидент произошел в государственном детском саду № 59, расположенном в районе Туран. После появления видео ситуацией заинтересовались компетентные органы. Состоялось экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, полиции, управлений образования и здравоохранения, родителей и сотрудников детского сада.

Директор Центра опеки и попечительства г. Шымкент Абай Сатыбалды:

«По словам матери, на ребенка оказывалось физическое и психологическое воздействие. Затем прошло большое совещание, в котором участвовала и прокуратура. Было решено, что необходимо проведение экспертизы, но мать ребенка заявила, что экспертиза не нужна и что никаких физических воздействий на теле ребенка нет. Со стороны комиссии с ребенком не проводилось бесед, так как родители были против. На данный момент ребенок из детского сада не уходил».

По итогам предварительного разбирательства трое сотрудников – воспитатель подготовительной группы, помощница воспитателя и заведущая дошкольного учреждения были уволены. Начата служебная проверка, в рамках которой проводится опрос родителей и сотрудников детского сада. И к слову, несмотря на поднятый шум, ни один ребенок официально не был забран из детсада.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента:

«Возбуждено уголовное дело. Виновность будет установлена компетентными органами. А за то, что был допущен такой беспорядок заведующая была освобождена от своей должности».

Напоминаем, что в прошлом году в городе были зарегистрированы два похожих случая, что также вызвало общественное беспокойство и потребовало принятия дополнительных мер Сейчас Ситуация находится на контроле городского управления образования и правоохранительных органов.