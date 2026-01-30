Инфляцию в Казахстане начнут считать по фискальным чекам

Бюро национальной статистики переходит на новый подход к расчету инфляции. Теперь в расчётах будут использовать не только традиционные наблюдения за ценами, но и реальные данные о покупках людей из фискальных чеков, пробиваемых через кассовые аппараты в магазинах.

Это позволит видеть фактические цены, по которым казахстанцы платят за товары и услуги.

Инфляцию теперь будут рассчитывать на основе цен в чеках самих казахстанцев. В расчетах бюро нацстатистики станут использовать данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины.

Это позволит получать более точную и полную картину фактических цен и потребительских расходов населения.

«За последние три года была проведена масштабная работа по подготовке данных и классификации товарных наименований в чеках. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед», — Максат Турлубаев, руководитель бюро национальной статистики.

По словам финансистов, прежняя методика расчета могла существенно занижать реальные показатели. Новый подход точнее отразит динамику инфляции и может продемонстрировать неприглядную, но более честную экономическую картину.

«Меняй эту методику, не меняй эту методику, самое главное быть честными по отношению к ней. То есть и показывать то, что есть в реальности. Они будут высчитывать вот эту вот динамику и будут, я так понимаю, выводить некую такую, скажем, либо кривую, либо среднеусредненную, средневзвешенную какую-то кривую. И на основе ее буду, собственно говоря, выводить вот эту вот потребительскую инфляцию. Которая на самом деле может оказаться выше, чем мы думаем», — Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

Но эксперты говорят, ля её полноценной работы новой методики необходимо синхронизировать базы данных, в которых аккумулируются фискальные чеки, с информационными системами бюро нацстатистики.

Когда этот процесс будет завершён, пока неизвестно. Вместе с тем новый подход позволит точнее рассчитывать и индекс потребительских цен.

«Надо понимать, что индекс потребительских цен и инфляция – это два разных показателя. Индекс потребительских цен за декабрь-январь уже составил не менее 20%. За счет этих обследований наше бюро над статистикой показывало заниженные показатели инфляции и индекса потребительских цен. Новая методика позволит показывать чуть больше по индексу потребительских це», — Марат Абдурахманов, экономист.

По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 12,3%.

Эксперты считают, что в январе показатель, и без изменения методики расчета, увеличится.