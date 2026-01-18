Реальные зарплаты казахстанцев падают?

Средняя номинальная зарплата по данным бюро нацстатистики выросла на 10% за год. Однако реальные доходы населения, на фоне растущей инфляции, продолжают снижаться.

Это подтверждают и результаты опроса, проведённого компанией ANCOR Central Asia среди работодателей. Около 80% компаний сообщили, что индексируют зарплаты ежегодно, ещё 6% делают это чаще, раз в полгода. В остальных случаях повышение происходит только при острой необходимости. При этом размеры индексаций существенно различаются, но в большинстве компаний рост зарплат не превышает 10%, что зачастую не покрывает рост цен. Эксперты отмечают, что такая динамика напрямую отражается на покупательной способности и общем уровне благосостояния граждан.

По данным аналитиков стаффинговой компании ANCOR Central Asia, около половины работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам не более чем на 10%. Это ниже уровня официальной инфляции в стране. Опрос проводился среди более чем 80 казахстанских компаний. Ещё около 20% работодателей увеличили оклады более чем на треть. Остальные компании либо не меняли уровень зарплат, либо были вынуждены, наоборот, сократить выплаты. По словам эксперта Марата Каирленова, ситуация с реальными доходами населения выглядит ещё хуже. В октябре реальные доходы граждан снизились на 10%. Как отмечает эксперт, подобных показателей не было за последние 25 лет.

«Бизнес не повышал заработные платы, а видимо даже штаты сокращались, поэтому здесь вот такую статистику мы видим. Если оценивать, что будет в этом году, на мой взгляд, снижение реальных доходов продолжится, достаточно сильное, под влиянием нескольких факторов», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Один из факторов — изменение в налоговом кодексе. Новая система по мнению экспертов, может снизить покупательскую способность населения. Дополнительное давление на экономику оказывает и сокращение доходов от сырьевого сектора. При этом эксперты встают и на сторону работодателей: инфляция увеличивает себестоимость продукции, но бизнес не может свободно повышать цены, условия диктует рынок.

«Бизнес- он находится между молотом и наковальней. Найти ресурсы за счет или увеличить ресурсы за счет поднятия цены он не может под рыночным давлением. А индексировать как бы заработную плату надо. Любая экономика компании, она в первую очередь, наверное, состоит от каких-то ключевых финансовых показателей. И эти ключевые финансовые показатели зачастую связаны с ключевыми людьми», — Талгат Игликов, финансист.

Поэтому, отмечают эксперты, в бизнесе идёт своего рода естественный отбор. Компании определяют, какие сотрудники являются ключевыми, а какие второстепенными. Первым зарплаты могут повысить, остальным оставить на прежнем уровне или вовсе состарить штат. При этом устойчивых трендов для общего роста заработных плат в стране, уверены специалисты, пока не наблюдается.