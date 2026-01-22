Когда Нацбанк сможет снизить базовую ставку — прогнозы экспертов

Первое в этом году решение по базовой ставке огласят уже через несколько дней. Эксперты говорят, вероятнее всего ее оставят на прежнем, пусть и высоком уровне, в 18%. Ключевой фактор- высокий уровень инфляции.

Кроме того в январе вступил в силу новый налоговый кодекс с повышенными ставками НДС, которые тоже лягут в цену товаров и услуг. Еще один фактор влияния, снижение реальных додохов казахстанцев.

«Дальше повышать ставку особых возможностей нет. Почему такое падение реальных доходов происходит? Потому что бизнес не повышает заработные платы. Почему он не повышает заработные платы? Потому что он не инвестирует, потому что условия для бизнеса плохие. Снижать ставку тоже Нацбанк не будет, думаю, ни возможности, ни логики в этом нет», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Такой же позиции придерживаются и в ассоциации финансистов Казахстана. На инфляцию, говорят там, дополнительно будут влиять повышение тарифов на ГСМ, которые заморожены до весны, а также рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Тем не менее, эксперты предполагают, что в течение года базовая ставка может снизиться.

«В первом полугодии вряд ли будет снижение базовой ставки. Это, конечно же, опусловлено все еще сохранением высоких инфляционных ожиданий. Эффект от самого НДС и повышения тарифов на ЖКХ и ГСМ также могут оказать дополнительное давление во втором квартале. Учитывая все это, мы считаем, что снижение базовой ставки возможно только во втором полугодии текущего года», — Алмат Оракбай, ведущий аналитик АФК РК.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как планируется сдерживать инфляцию. На борьбу с повышением цен бросят комплекс мер.

«Акцент будет сделан на увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка, недопущение дисбалансов на товарных рынках, развитие инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции. С этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции», — Серик Жумангарин, министр национальной экономики.

По словам Серика Жумангарина, продолжится реализация мер по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения. Приоритетом остаётся повышение доходов граждан.