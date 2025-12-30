Продукты, топливо и тарифы ЖКХ: что подорожало в 2025 году?

Цены в уходящем году росли как на дрожжах, это ощутил практически каждый житель страны. Продукты, услуги, топливо и коммунальные платежи заметно прибавили в стоимости, всё чаще заставляя пересматривать семейный бюджет.

Официальная инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 12,4%. На продукты она выше. По данным бюро нацстатистики, цены на родовольственные товары за год выросли на 13,4%. Так, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали почти на 6%, самый большой плюс в цене показало мясо, его цена за год выросла почти на 22%. Так, говядина на кости в Шымкенте в начале года стоила менее 3 тысяч тенге, сейчас 3500 за килограмм. Мякоть выросла в цене более чем на тысячу тенге. Подорожали и другие виды мяса.

«Сейчас конина подорожала, оптовая цена 3000-3100, я январе 2350 было», — продавец.

Молочные продукты за год подорожали на 10%. На 16% поднялись цены на масло и безалкогольные напитки. Фрукты и овощи меняются в цене от сезона к сезону, но за год, по данным бюро нацстатистики, цена выросла в среднем на 9%.

«Летом было 350, сейчас 400 яблоки, помидоры конечно подророжали, хранить тяжело, раньше было 300 сейчас 700, бананы где то на 300 подорожали. Разница есть, в прошлом году подешевле все было, потому что бензин дорогий, хранить тяжело, от привозки все зависит, а бензин дорогой», — продавец.

Стоимость платных услуг выросла на 12%. Непродовольственные товары подорожали в среднем на 11%. Так, одежда и обувь выросли в цене примерно на 10%. Стало дороже и топливо: бензин плюс 15,5% от стоимости, а сжиженный газ подорожал почти на четверть. При этом услуги ЖКХ выросли в среднем на 10% вверх, но некоторые позиции показали бОльший рост. Дороже почти на 22% стали услуги водоотведения, на 15% подорожал газ.

При всей инфляции, доходы казахстанцев в 2025 году снизились. В первом квартале показатели росли, во втором замерли, а в третьем резко пошли вниз – минус половина процента за год. А вот доля расходов, которые уходят на покупку еды, увеличилась. В следующем году эксперты также прогнозируют растущую инфляцию как на продовольственные так и непродовольственные товары.