Интенсивное движение грузовиков стало поводом для проверок в селе Карамурт

В селе Карамурт Сайрамского района возникла спорная ситуация между водителями грузовых автомобилей и представителями контролирующих органов.

Перевозчики обратились в нашу редакцию с жалобами на действия сотрудников экологической службы и полиции. Наша съемочная группа выслушала позиции сторон.

Водители сообщили, что их грузовые автомобили задерживают и помещают на штрафстоянку, а также не разрешают выезд с территории карьеров. Документы на груз, которые они получают на месте погрузки, в дальнейшем признаются недействительными. Перевозчики не понимают, каким образом им продолжать работу, поскольку все сопроводительные бумаги им выдают непосредственно в карьерах.

«Как только выезжаем из карьера — сразу останавливает полиция. Мы ездим, как положено. На повороте один раз останавливают, через 200 метров — снова. В итоге вообще не дают ехать»;

«Я сейчас могу вам показать все документы, что именно мы купили, за какую цену, какой это материал и с какого карьера он приобретен. Все оформлено как положено, с печатями. Что еще нужно?», — говорят водители.

В полиции подтвердили незаконность перевозки инертных материалов на данном участке. Наличие соответствующей лицензии у карьера не относится к их компетенции и не освобождает перевозчиков от соблюдения требований законодательства при транспортировке материалов. Еще один важный фактор — неоднократные обращения жителей села Карамурт, которые жалуются на деятельность карьеров и интенсивное движение грузового транспорта.

«Закон один для всех. Лицензии вам выдавали не мы. Мы останавливаем вас исключительно на законных основаниях. Вы говорите о налогах, но подумали ли вы о жителях села Карамурт?», -говорит начальник отдела местной полицейской службы Сайрамского районного управления полиции, подполковник полиции Бахыт Ташкулов.

На вопрос о том, как действовать водителям в случае наличия всех необходимых документов, в полиции ответили, что в настоящее время компетентными органами проводятся проверки деятельности карьера. Сроки их завершения и возможного закрытия карьера пока неизвестны. До окончания проверок дальнейшие решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.