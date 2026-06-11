В Шымкенте впервые проведена сложная лапароскопическая операция по лечению рака

Врачи Шымкента осваивают новый современный метод лечения онкологических заболеваний. В городском онкологическом центре впервые была проведена операция на поджелудочной железе. Для внедрения этой сложной операции в Шымкент специально были приглашены опытные онкохирурги из Астаны.

Лапароскопическая панкреатодуоденальная операция относится к числу наиболее сложных хирургических вмешательств. В отличие от традиционного метода, она проводится через несколько небольших проколов без выполнения большого разреза.Использование современных инструментов позволяет удалять опухоль с высокой точностью, снижая риск осложнений.

Кроме того, такой малоинвазивный подход способствует более быстрому восстановлению пациентов после операции.

По словам Талгата Курманова, директора шымкентского городского многопрофильного онкологического центра, в клинике активно внедряются современные методы лечения: «В нашем многопрофильном онкологическом городском центре имеется 6 прекрасных операционных, Ежегодно мы проводим более 300 операций, это инвертационные оперативные вмешательства, которые проводятся непосредственно через вену, маленьким проколом мы заходим в органы мишени, и вводим туда химиопрепараты».

Непосредственно на пораженную часть. И это одна из современных методов лечения. В рамках мастер-класса прибывший из Астаны онкохирург Ануар Абдикаримов не только обменялся опытом с местными специалистами, но и на практике продемонстрировал современные методы проведения сложных операций. В ходе программы трем пациентам с онкологическими заболеваниями были выполнены лапароскопические операции.

О значении обмена опытом между специалистами рассказал Ануар Абдикаримов, руководитель хирургического отделения Национального научного медицинского центра города Астаны: «Мы делимся опытом и знаниями с коллегами, чтобы в будущем внедрять и развивать малоинвазивную хирургию в нашем городе. Сегодня в Казахстане, как и во всём мире, применяются современные хирургические методики. Чтобы внедрять новые виды операций, мы обмениваемся опытом, рассказываем друг другу о своих наработках и проводим такую совместную работу».

Обмен опытом способствует повышению профессионального уровня местных врачей и в перспективе позволит выполнять сложные операции непосредственно в Шымкенте. Это, в свою очередь, сократит необходимость для пациентов выезжать на лечение в другие города и сделает медицинскую помощь более доступной.