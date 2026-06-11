Умная система работает на благо скорой помощи

В Шымкенте внедряются современные методы управления дорожным движением. Один из них — интеллектуальная транспортная система (ITS). Данная система предоставляет приоритет в движении автомобилям скорой медицинской помощи, что позволяет своевременно оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам.

В настоящее время пять реанимационных автомобилей скорой помощи в городе оснащены специальными трекерами, интегрированными с системой ITS. Когда машина скорой помощи, выехавшая на вызов, приближается к перекрёстку, система автоматически определяет её движение и регулирует режим работы светофоров.

В результате по маршруту следования формируется «зелёный коридор», обеспечивающий беспрепятственное и быстрое передвижение спецтранспорта.

Мурат Бердибаев, водитель подстанции №2 уже ощутил преимущества новой технологии на практике: «В первую очередь мы объезжаем заторы. Время доставки тяжёлых пациентов в больницу сократилось. Работать стало легче, чем раньше. Сейчас и культура водителей повышается — они уступают дорогу, освобождают проезд справа и слева».

По словам специалистов, интеллектуальная система не только создаёт благоприятные условия для движения спецслужб, но и способствует регулированию общего транспортного потока. Система в режиме реального времени анализирует интенсивность движения на дорогах и адаптирует работу светофоров в зависимости от транспортной нагрузки.

О том, как работает механизм предоставления приоритета спецтранспорту и каким образом диспетчеры управляют системой, рассказал Рамазан Баратов, диспетчер: «На сервер поступает уведомление. В нём указывается номер автомобиля и больница, в которую он направляется. После этого мы нажимаем кнопку и включаем приоритетный режим. Когда он активируется, система управляет всеми светофорами по маршруту движения автомобиля».

Такая технология позволяет бригадам скорой помощи быстрее добираться как до места происшествия, так и до медицинских учреждений. Это повышает шансы на спасение жизни пациентов и делает экстренную медицинскую помощь более эффективной.

Талгат Дауренбай, фельдшер рассказал, что важную роль в оперативной работе экстренных служб играет и цифровизация: «Наша автоматизированная система скорой медицинской помощи интегрирована с сервисами Яндекса. Благодаря этому мы видим, где находятся и как передвигаются бригады скорой помощи. Вы видите колл-центр. Это помогает сократить количество обращений, обеспечивает прозрачность работы и способствует более эффективному взаимодействию с населением».

Сегодня система ITS охватывает 354 светофорных объекта Шымкента. Благодаря этому повышается безопасность дорожного движения, снижается количество заторов и создаются более комфортные условия для водителей.

В городе работают 120 бригад скорой помощи, из них 29 врачебных. Кроме того, имеются 3 реанимационных и 2 кардиологических автомобиля.