Туркестанская область — Хубэй: развитие сотрудничества

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику провел официальную встречу с губернатором провинции Хубэй Ли Дяньсюнем.

В ходе переговоров всесторонне обсуждены вопросы выведения инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя регионами на новый уровень, реализации совместных проектов и расширения деловых связей.

Губернатор провинции Хубэй Ли Дяньсюнь отметил готовность к дальнейшему укреплению межрегионального партнерства, подчеркнув важность сотрудничества в сферах науки, технологий и инноваций: «Мы высоко ценим дружественные отношения с Казахстаном. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» мы заинтересованы в укреплении торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов. Также мы готовы расширять взаимодействие в сферах науки, образования, культуры и логистики. Туркестанский регион может стать важным логистическим мостом, соединяющим Китай и Европу».

В свою очередь аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров выразил благодарность китайской стороне за теплый прием и гостеприимство: «Стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем вышло на новый уровень благодаря постоянному и доверительному диалогу между главами государств. Результативные встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина заложили прочную основу двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана отметил, что отношения двух стран вступают в новый этап – «вторые золотые тридцать лет» дружбы и партнерства. В этой связи договоренности, достигнутые на высшем уровне, успешно реализуются на межрегиональном уровне, в том числе между Туркестанской областью и провинцией Хубэй».

Нуралхан Кушеров представил инвестиционный и производственный потенциал Туркестанской области. Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, образования, здравоохранения, цифровизации и логистики.