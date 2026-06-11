Шымкентским подросткам предлагают работу в рамках госпрограммы

В Шымкенте стартовал новый проект по временной занятости подростков в период летних каникул. В рамках государственной программы молодые люди, достигшие 16-летнего возраста, смогут принять участие в общественных работах и получить за это заработную плату. Размер выплаты составит 28 месячных расчетных показателей. О целях проекта, условиях участия и порядке трудоустройства.

Участникам проекта будет выплачиваться ежемесячная заработная плата в размере более 90 тысяч тенге. Для участия необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства и иметь при себе удостоверение личности.

О порядке участия в программе рассказал Ахмедияр Жумакулов, начальник отдела мобильного центра труда: «Гражданин, достигший 16 лет, должен обратиться в карьерный центр по месту своей регистрации. В городе такие центры работают во всех пяти районах. Там ему окажут необходимые услуги и выдадут направление в организацию, где он хотел бы работать».

Участникам программы общественных работ ежемесячно будет выплачиваться заработная плата в размере 28 МРП. Согласно действующему законодательству, из этой суммы будут удерживаться обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления.

В настоящее время продолжается приём заявок на трудоустройство от школьников и студентов. Реализация программы продлится до 31 августа текущего года.

Своим мнением о программе поделилась Сабина Турлыбек, студентка: «Я студентка. Пришла сюда в поисках работы. Уже сдала документы и теперь жду, когда появится подходящая для меня вакансия».

Подростки в возрасте от 14 до 15 лет также имеют возможность трудоустроиться через портал Enbek.kz. Вместе с тем государственные программы занятости для данной возрастной категории не предусмотрены.

В связи с этим выплата заработной платы осуществляется непосредственно работодателем.