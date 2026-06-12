За дымовые манёвры на улицах Шымкента водители получили по 10 суток ареста

Двое жителей Шымкента привлечены к ответственности за опасное поведение на дороге. Поводом для разбирательства стали видеозаписи, выявленные сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

На кадрах водители автомобилей Mercedes и ВАЗ-2107 намеренно создавали густое задымление на проезжей части, выполняли рискованные манёвры и демонстрировали пренебрежение к требованиям безопасности. Такие действия не только нарушали общественный порядок, но и создавали угрозу для других участников дорожного движения.

Личности нарушителей были оперативно установлены. Их доставили в подразделение полиции для выяснения обстоятельств. В ходе проверки также установлено, что один из водителей управлял транспортным средством, не имея соответствующего права управления.

По итогам рассмотрения материалов оба правонарушителя привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Решением суда каждому назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Профилактические мероприятия проводятся в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры, уважительного отношения к окружающей среде и соблюдение общественного порядка. Полицейские призывают граждан ответственно относиться к своим действиям и не допускать нарушений, которые могут представлять опасность для окружающих.