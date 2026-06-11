Секреты театральных перевоплощений

В этом небольшом кабинете при театре, ежедневно кипит не всегда всем заметная , но очень важная работа. Одними из главных хранителей сценического образа являются швеи — костюмеры.

Именно они следят за тем, чтобы каждый артист вовремя получил свой костюм, а деталь костюма соответствовала замыслу режиссёра.

«Она у нас хиппи! Яркая! Значит сумку будем шить джинсовую»,— говорит Рима Вайсман.

Художник-постановщик Римма Вайсман делится- работа интересная но требует не только аккуратности и ответственности, но и глубокого знания театрального процесса. От профессионализма и чуткости к каждому образу персонажей зависит, насколько убедительно и гармонично будут выглядеть персонажи на сцене.

«Создание любого спектакля начинается с разговора и с понятия пьесы, о чем она, о ком она, и любая пьеса это о людях и очень важно костюмом передать образ героя. Конечно актеры делают максимум, вживаясь в образ, в роль они передают стиль произведения. Но, если мы сделаем костюм который не подходит, то полной картинки на сцене не будет»,— поясняет Римма Вайсман.

Сейчас феи образов работают над костюмами для премьерной постановки. Для начала все, что придумали рисуют на бумаге, а уже потом берутся за нить с иглой.

Потайных и по-настоящему ценных комнат в театре немало. Для нашей съёмочной группы приоткрыли дверь туда, куда обычному зрителю вход строго запрещён. Именно здесь хранятся костюмы и сценические атрибуты, благодаря которым на сцене происходят те самые перевоплощения. Наряды для спектаклей, детских утренников и концертных программ бережно развешены по своим местам и ждут своего выхода под свет софитов.

«Мне очень нравится моя работа, за каждым костюмом мы смотрим, и знаем когда он может понадобиться. Здесь не только одежа, но еще и много обуви, за которой также требуется уход»,- говорит заведующая костюмерным цехом Гулнар Шауполатова.

Еще один интересный факт- большую часть обуви для спектаклей в русском драматическом театре города шьют специально на заказ. Театральный сапожник тоже всегда в тени, но его работа востребована каждый театральный сезон.