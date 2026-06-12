Токаев обсудил с акимом перспективы развития Шымкента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и заслушал доклад о социально-экономическом развитии мегаполиса.

В ходе встречи аким сообщил, что по итогам 2025 года объем валового регионального продукта Шымкента достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11 процентов. По темпам роста ВРП город занял второе место среди регионов страны.

В прошлом году в экономику города было привлечено 859,5 млрд тенге инвестиций, из которых 72 процента составили частные вложения. Общий рост инвестиций достиг 7,5 процента.

За последние три года в промышленной сфере реализовано 50 проектов на общую сумму 170 млрд тенге, что позволило создать свыше 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Количество действующих субъектов предпринимательства достигло 133 тысяч. Объем произведенной ими продукции составил 4,7 трлн тенге, а доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте выросла с 41 до 56 процентов.

Также Габит Сыздыкбеков доложил, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года в городе сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей. Краткосрочный экономический индикатор увеличился на 10,4 процента. Рост зафиксирован в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере.

Президенту была представлена информация о ходе исполнения ранее данных поручений. В настоящее время в Шымкенте ведется строительство современного перинатального центра на 200 коек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 мест.

Продолжается строительство нового стадиона на 35 тысяч зрительских мест, а также специализированного спортивного комплекса для занятий паралимпийскими, сурдлимпийскими видами спорта и бочча.

Особое внимание в городе уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Шымкента и повышение качества жизни горожан.