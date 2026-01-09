Представители «Шымкент мұнай өнімдері» отвергают обвинения

Свою позицию озвучила и третья сторона. Представители акционерного общества «Шымкент мұнай өнімдері» заявили, что предъявленные обвинения стали для них неожиданностью.

По словам адвоката компании, внутренняя проверка проведённая на предприятии, не выявила фактов хищения нефтепродуктов, ни в граммах, ни в литрах.

В компании подчёркивают, что готовы сотрудничать со следствием и намерены защищать свою деловую репутацию в правовом поле. В настоящее время акционерное общество продолжает работу в штатном режиме.

«Сейчас в качестве защиты репутации были приняты меры, мы готовы сотрудничать и доказать, что ничего не было похищено. Как вы знаете, два сотрудника АО помещены в СИЗО на два месяца, в рамках уголовного дела мы будем доказывать их непричастность к данным обвинениям. Откуда появилась информация о большом количестве нефти и сумма нам неизвестна», — Жасулан Асильбеков, адвокат АО «Шымкент мұнай өнімдері».