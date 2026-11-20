В Университете Дружбы народов имени Куатбекова в Шымкенте обсудили задачи, обозначенные в Послании Президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе». Во встрече приняли участие преподаватели, учёные, эксперты и представители общественности.

Участники обсудили, как президентские инициативы могут повлиять на экономику и социальную сферу. Особое внимание уделили цифровым системам управления, модернизации городской инфраструктуры, темпам строительства и прозрачности государственных закупок.

Проректор по науке и инновационной деятельности Талжан Раймбердиев рассказал о задаче, которую Президент поставил перед Правительством и акимами, — разработать цифровые двойники городской инфраструктуры.

«В научном понимании это механизм, который позволяет в виртуальном пространстве отслеживать и оценивать различные процессы и системы, а также определять эффективность их работы», — пояснил Талжан Раймбердиев.

На встрече также обсудили роль строительства в экономике. По мнению участников, развитие этой отрасли влияет не только на объёмы жилищного строительства, но и на работу промышленности, транспорта, торговли и развитие социальной инфраструктуры.

Заведующий кафедрой архитектуры, строительства и дизайна Аязгали Медеуов предложил объявить 2027 год Годом общенационального строительства.

«В целом строительная отрасль — одна из ключевых движущих сил, которая развивает экономику и социальную сферу, даёт импульс многим другим направлениям», — отметил Аязгали Медеуов. В качестве примера он привёл строительство Астаны, жилых домов и других объектов в областных центрах, которое, по его оценке, помогло оживить экономику после спада 1990-х годов.

Участники встречи подчеркнули роль университетов и науки в выполнении задач Послания. Среди приоритетов они назвали подготовку специалистов, владеющих современными технологиями, внедрение научных разработок в производство и поддержку инновационных проектов.