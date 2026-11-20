В Узбекском драматическом театре Шымкента показали интерактивный спектакль «День рождения». В постановке приняли участие 350 школьников. Вместе со сказочными героями дети составляли слова из букв на кубиках, отвечали на вопросы и соревновались в выполнении заданий. Самым активным участникам подарили книги по мотивам спектаклей театра.

На постановку пришли и ученики школы № 113. По словам учителя Сабиры Нармурзаевой, ребятам понравилось не только смотреть спектакль, но и участвовать в нём. Педагог считает, что такой формат помогает привить детям любовь к чтению.

Главный герой спектакля — восьмилетний Жавохир. На день рождения он мечтает получить игрушки, но вместо них находит в подарочной шкатулке книги. Разочарованный мальчик избавляется от подарка. Впереди его ждёт испытание, которое помогает ему понять, почему книги могут стать настоящим сокровищем.

Спектакль создали в поддержку инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация». Через постановку труппа хочет показать юным зрителям, какую роль книги могут играть в их жизни. Режиссёр Жавлон Сайитов отметил, что деятели искусства могут поддержать инициативу, раскрывая тему чтения через истории, которые находят отклик у зрителей.

Узбекский драматический театр работает с 2003 года. За это время он представил 24 театральных сезона и поставил 115 спектаклей для детей и взрослых. Следующий показ спектакля «День рождения» состоится 21 ноября.