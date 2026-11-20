В преддверии новогодних праздников Xiaomi анонсирует запуск новой линейки носимых и экосистемных устройств, объединяя персональный комфорт, заботу о любимых и домашний уют. Чтобы упростить выбор новогодних подарков для себя и близких, Xiaomi подготовила гид по главным новинкам сезона — от стильных носимых гаджетов до премиальных решений для дома от бренда Mijia.

В основе решений лежит философия бренда Mijia и концепция The Art of Smart Living: совокупность интеллектуальных решений, проверенного качества и лаконичного дизайна, где умная техника подстраивается под ваши сценарии жизни, а единая платформа Xiaomi Home обеспечивает интуитивное управление и безопасность.

Для тех, кто всегда в движении: аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность

Наушники Xiaomi Clip — невесомый звук и абсолютная свобода

Инновационные наушники открытого типа весят всего 5,5 г. Дужка из сплава с эффектом памяти гарантирует комфортную и надежную посадку. 11-мм динамический драйвер отвечает за насыщенное звучание, а суммарный запас работы с кейсом достигает 38 часов (до 9 часов воспроизведения музыки без подзарядки и до 38 часов при использовании зарядного футляра). Идеальный спутник для тренировок, прогулок и динамичного ритма жизни.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz

Цена: 78 990 тенге

Смарт-часы Xiaomi Watch S5 (41mm) — изящный дизайн и расширенный контроль здоровья

Элегантный подарок для тех, кто ценит эстетику и заботится о своем здоровье. Ультратонкий корпус дополнен стильными циферблатами с интерактивными питомцами, которые реагируют на прикосновения, прогресс физической активности, время суток и погоду. Выполнение целей по активности открывает дополнительные анимации и позы персонажей.

Часы предлагают продвинутый мониторинг физической активности, стресса и показателей женского здоровья, а сверхдолгая автономность (до 14 дней работы без подзарядки) избавляет от необходимости постоянно искать зарядное устройство.Новый интеллектуальный помощник Minus One Screen Smart Assistant объединяет расписание, прогноз погоды, информацию о тренировках и сводные показатели здоровья, позволяя быстро ознакомиться с необходимыми данными перед выходом из дома.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, а также у авторизованных партнеров бренда

Цена: 109 990 тенге (керамическая версия 119 990 тенге)

Для тех, кто работает на результат: технологии для личных рекордов

Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 11 — персональный фитнес-бадди

Надежный инструмент для тех, кто держит под контролем каждый показатель. Большой 1.72-дюймовый AMOLED-дисплей с ультратонкими рамками отображает все уведомления и метрики тренировок (доступно более 150 спортивных режимов), а рекордные 21 день автономной работы позволяют полностью сосредоточиться на достижении целей.

Стандартная версия получила алюминиевую рамку в четырех цветах: Черный, Серебристый, Розовый и Золотой. Также представлены версии с жемчужно-белым керамическим корпусом и исполнение в Лавандово-фиолетовом цвете с цельнометаллическим корпусом. Разнообразные ремешки позволяют дополнить индивидуальный стиль различными цветами и фактурами.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz

Цена: 30 990 тенге (керамическая и лавандово-фиолетовая версия с цельным корпусом 39 990 тенге)

Роботы-пылесосы серии Xiaomi Robot Vacuum 6 — полная автоматизация уборки

Новая серия умных помощников, которая берет рутину на себя. Станция самоочистки автоматически собирает пыль в герметичный мешок объемом 2,5 л (в протестированных бытовых условиях этого хватает на срок до 75 дней без замены), моет валик водой, разогретой до 80–85°C, и сушит его горячим воздухом.

Инновационная роликовая система влажной уборки под постоянным потоком воды легко справляется со сложными пятнами. Инновационная система из трех механических манипуляторов объединяет выдвижную боковую щетку, моющий ролик и насадку для влажной уборки углов, обеспечивая охват до 95% краев и углов во всем доме. ИИ-камеры распознают больше 200 препятствий, избавляя владельцев от необходимости тратить время на подготовку дома к уборке.

Интеграция с совместимыми устройствами умного дома позволяет создавать автоматизированные сценарии очистки.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz

Цена: от 329 990 тенге

Пылесос Mijia Vacuum Cleaner 4 Max — безупречная чистота в любых условиях

Мощный беспроводной гаджет с тягой 280 АВт и автономностью до 90 минут для мгновенного наведения порядка. Благодаря синей подсветке с углом 180° пыль и шерсть заметны даже в темных углах, а щетка с защитой от наматывания волос избавляет от лишних хлопот.

После каждой уборки достаточно поставить пылесос на интеллектуальную станцию Push-in Smart Dust Emptying Base Station 4-в-1, которая объединяет автоматическую очистку пылесборника, хранение аксессуаров, зарядку и интеллектуальное подключение. Станция автоматически опустошит пылесборник приблизительно за 11 секунд с эффективностью удаления пыли 99%. Герметичный одноразовый мешок объемом 3 л рассчитан на срок использования до 100 дней в протестированных бытовых условиях, сокращая необходимость частой утилизации собранного мусора.

Идеальный выбор для точечной уборки дома или офиса.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz

Цена: 269 990 тенге

Для тех, кто выбирает максимальную скорость: умный быт без потери времени

Стиральная машина Mijia Front Load Washer 9kg — безупречная чистота в ультрабыстрых режимах

Создана для тех, кто привык жить на высокой скорости. При компактных габаритах (slim-формат с глубиной всего 535 мм) устройство вмещает до 9 кг белья, предлагает сверхбыстрые циклы стирки и режим глубокой обработки паром Hygiene Steam, уничтожающий до 99.99% бактерий. Удаленное управление через Xiaomi Home позволяет запустить стирку прямо по дороге домой.

Где купить: в официальных офлайн магазинах Xiaomi, на сайте mi.com и в Xiaomi Official Store на kaspi.kz

Цена: 189 990 тенге