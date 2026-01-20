Руководство полиции Шымкента освободили от должности

МВД РК начало расследование по факту возможной халатности полиции в Шымкенте после убийства Нурай.

Как стало известно, за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции города Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов.

В ДП Шымкента также сообщили, что свои места покинули и ряд должностных лиц.

“МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов,

способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости. Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников” ,— говорится в сообщении МВД РК.

Напомним, 11 января в Шымкенте жестоко убили 21-летнюю студентку Нурай Серикбай. По версии следствия, она скончалась от многократных ножевых ранений. Подозреваемый — на 28-летний Шерхан Аймахан. Родные говорят, что мужчина преследовал ее и даже насильно увозил. После чего семья девушки обратилась с заявлением в полицию.