В Туркестане наградили активистов в сфере экологии

Бережное отношения к природе—стало краеугольным камнем проведенной акции. Экологическая ответственность—это требование современных реалий. Если не беречь окружающую среду сейчас, то нашим потомкам придется несладко.

Это хорошо понимают в администрации Туркестанской области.

С поздравительным словом к участникам акции обратился заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков: «Искренне поздравляю всех вас с Всемирным днем охраны окружающей среды! Природа — это бесценное богатство, доставшееся нам в наследство от предков, и драгоценное достояние, которое мы обязаны передать будущим поколениям. Ее защита, сохранение и бережное использование природных ресурсов — наша общая обязанность».

Грамоты и памятные призы вручили тем, кто внес вклад в улучшение экологической обстановки региона. Праздник продолжился добрым делом — участники приняли участие в благоустройстве парка.

Руководитель отдела областного департамента экологии Абибулла Конырбаев отметил, что экологические инициативы носят системный и долгосрочный характер: «В народных пословицах «Увидел родник—очисти его» и «Срубил одно дерево—посади десять» отражено особое уважение нашего народа к природе. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется программа «Таза Қазақстан». Это не краткосрочная акция на месяц или квартал, а важная инициатива, которая должна стать частью образа жизни общества. Также он наградил и выразил благодарность ряду граждан, вносящих вклад в улучшение экологической обстановки региона».

Во всех районах и городах области регулярно проводятся масштабные экологические акции. Так, в недавно прошедшем марафоне чистоты приняли участие более 19 тысяч волонтеров, было задействовано более 6 тысяч единиц специальной техники. В результате благоустроено 490 гектаров территории и вывезено 246 тонн мусора.