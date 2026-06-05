Эликсир от старости придумали в центре долголетия

Вместо огородных грядок — фитнес, а в качестве эликсира для души и молодости — разговоры с подругами. По мнению Бахытгуль Тлесовой, это отличный рецепт счастливой старости. В центре долголетия, который расположен в Шаяне, пожилых горожан призывают активно и интересно проводить досуг.

Здесь созданы все условия для того, чтобы люди старшего поколения могли вести насыщенную, полноценную жизнь.

Для жительницы Байдибекского района Бахытгуль Тлесовой центр активного долголетия давно стал частью повседневной жизни: «Давление у меня в норме, вот медсестра смотрит, проверяет. Здесь мы ходим на йогу, на фитнес, еще проводится ежедневная зарядка, еще есть солевая шахта, ее тоже посещаем. По желанию можно побегать на беговой дорожке или на тренажере-велосипеде. В общем, на болезни и жалобы даже времени нет, каждый день расписан».

В центре под строгим наблюдением медсестры проводят полезные для здоровья процедуры. Пока одни подопечные принимают лечение, у других есть возможность посостязаться в игре в бильярд и шахматы — они помогают поддерживать координацию, внимание и просто поднимают настроение.

Специалисты учреждения поясняют, что здесь не только коротают свободное время, но и создают атмосферу поддержки и вовлеченности, чтобы бабушки и дедушки чувствовали себя нужными и активными членами общества.

«Ежедневно сюда приходят 30–35 человек. Центр открывается в 9.00 и работает до семи вечера. Нам важно как душевное состояние бабушек и дедушек, так и то, как они себя чувствуют в этот день. Поэтому сначала наши подопечные идут в кабинет к медсестре, и только потом допускаются до зарядки и любых физических нагрузок. К слову, если зарядка в этот день нежелательна, можно найти для себя другое занятие»,— сообщила специалист центра активного долголетия Динара Молдабекова.

Вязаные носочки, одежду, цветы для интерьера и многое другое можно сделать пожилым мастерицам своими руками в кружке для рукодельниц. Такие занятия не только поддерживают мелкую моторику и творческое мышление, но и объединяют людей, даря им возможность общаться и делиться опытом.

В районном отделе занятости и социальных программ сообщили, что ежегодно проводится колоссальная работа для населения. Для местных жителей доступны спортклубы, открываются новые учебные учреждения, решается вопрос с газификацией и водоснабжением.