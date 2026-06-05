Аким района: «Будем поддерживать тех, кто работает»

Район Туран получил нового акима. В ходе очередной-36-й сессии депутаты маслихата Шымкента единогласно поддержали кандидатуру Биржана Азимбердиева.

Нового акима представил первый заместитель акима города Шымкента Айдын Каримов. Новый руководитель обладает значительным опытом работы на государственной службе. Кроме того, он является специалистом, способным реализовывать важные проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона.

Представляя кандидатуру депутатам, первый заместитель акима города Айдын Каримов подчеркнул профессиональный опыт и высокий уровень образования претендента: «Предлагаю кандидатуру Биржана Азимбердиева. Биржан Канатович родился в 1991 году в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. Имеет высшее образование. Окончил университеты Oxford и City University of London. По специальности — экономист. В связи с этим прошу поддержать кандидатуру данного гражданина».

Кандидатура 34-летнего Биржана Канатовича Азимбердиева на должность акима района Туран была одобрена. В последнее время возглавлял Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент.

Теперь ему предстоит работать над решением актуальных проблем района и оправдать доверие его жителей. По его словам, кадровые перестановки пока не планируются.

Биржан Азимбердиев отметил, что главным приоритетом станет повышение качества жизни жителей района: «Перед нами, руководством города, поставлены конкретные задачи. Главная цель — создание комфортной среды для жителей района. Это строительство детских игровых площадок, благоустройство территорий, развитие спортивной инфраструктуры, а также поддержание чистоты и порядка. Что касается кадровых вопросов, мы будем поддерживать тех, кто добросовестно работает».

Новый аким отметил, что перед ним стоят масштабные задачи. В том числе — выстраивание открытого диалога с жителями района.