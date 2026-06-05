+ 40 в тени: синоптики предупредили жителей Шымкента о сильном зное

Лето в Шымкенте официально заявляет о своих правах, причём делает это максимально агрессивно.

Жителям третьего мегаполиса страны стоит приготовиться к настоящему температурному шоку: столбики термометров в ближайшие дни будут штурмовать отметку в 40 градусов выше нуля

Аружан Муратова, пресс-секретарь РГП «Казгидромет» предупреждает о существенном повышении температуры воздуха практически по всей стране: «На востоке и в центре страны будет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров покажут небольшие понижения на западе до 20-30 градусов тепла. Повышение на севере до 28-35 градусов тепла, в центре до сильной жары 30-38 градусов, на юге до сильной жары 35-40 градусов, на юго-востоке до сильной жары 30-39 градусов, на востоке основной фон сильная жара 30-37 градусов».

В связи с высокими температурами медики и спасатели настоятельно рекомендуют жителям Шымкента соблюдать меры предосторожности:

-Избегайте прямых солнечных лучей в пиковые часы — с 12:00 до 17:00.

-Пейте больше очищенной воды не менее 2–2,5 литров в день и откажитесь от сладких газированных напитков.

-Одевайтесь правильно:выбирайте легкую одежду из натуральных тканей, не забывайте про головные уборы и солнцезащитные очки.

-Особое внимание детям и пожилым людям. Постарайтесь минимизировать их пребывание на улице в самый разгар зноя. Помните, что тепловой удар легче предупредить, чем лечить.