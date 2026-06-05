Открытый диалог с акимом: о чем спрашивали жители Каратау?

Аким города провел очередную встречу с жителями. На этот раз он встретился с населением Каратауского района и выслушал их обращения. Горожане подняли вопросы обеспечения жильем, качества медицинских услуг и состояния дорог.

Жители попросили содействия в решении накопившихся проблем. Какими были ответы главы города? И будут ли озвученные вопросы решены в ближайшее время?

Очередные выездные встречи акима города с жителями продолжаются. На прием, организованный в открытом формате, горожане приходят с волнующими их вопросами и многочисленными обращениями. В ходе встречи поднимались темы развития инфраструктуры, ремонта дорог, работы общественного транспорта, благоустройства и коммунальных услуг.

Глава города внимательно выслушивает каждое обращение и дает конкретные поручения руководителям профильных управлений.

Одним из актуальных вопросов, волнующих жителей, стало изъятие земельных участков для государственных нужд. Люди, чьи дома и земельные участки попали в красную линию, проживают здесь уже много лет. Однако теперь они не могут договориться о размере компенсации.

Жители считают, что предлагаемая компенсация не соответствует реальной рыночной стоимости их имущества: «Стоимость земельного участка составляет примерно 15 миллионов тенге. На выделяемую компенсацию можно приобрести только землю. Поэтому я пришел просить помощи. Нам предлагают от 27 до 37 миллионов тенге».

Некоторые жители уверены, что стоимость их домов значительно выше предложенной компенсации: «Размер дома — 28 на 14 метров. Я прошу за него 60 миллионов тенге».

Аким города Габит Сыздыкбеков призвал жителей искать компромиссное решение и не доводить ситуацию до длительных судебных разбирательств: «Скажу откровенно: судебные разбирательства могут затянуться надолго. Но, вы сами можете вместе с экспертами посмотреть, действительно ли участок стоит 15 миллионов тенге или нет. Если рыночная цена такая, то доводы жителей справедливы. Вы согласуйте время, специалисты выедут на место и проведут оценку. Я уже объяснил возможный порядок действий. Если вопрос перейдет в официальную плоскость, процесс может затянуться через суд. Поэтому постарайтесь сначала прийти к соглашению».

Кроме того, жители Каратауского района вновь подняли вопрос обеспечения жильем, который не решается уже многие годы. Также они отметили нехватку лечебно-реабилитационных услуг для детей с особыми потребностями.

Для оперативного решения этих вопросов аким поручил профильным специалистам принять необходимые меры. Один из местных жителей также обратился с просьбой о строительстве комфортной школы.

Не остались без внимания и вопросы образования. Жители попросили предусмотреть строительство новой школы в быстрорастущем районе: «В этом районе насчитывается около 30 тысяч школьников. Было бы хорошо построить здесь комфортную школу для детей».

Отвечая на обращение, аким рассказал о текущем статусе проекта «Комфортная школа» и дальнейших планах развития образовательной инфраструктуры: «В рамках проекта «Комфортная школа» у нас было запланировано строительство 18 школ. Из них уже построены 12, после чего реализация проекта была приостановлена. В ближайшее время строительство новой комфортной школы не планируется. Однако в генеральном плане предусмотрены земельные участки под образовательные объекты. Независимо от того, будет земля государственной или частной, в будущем там может быть построена школа».

Аким города заверил, что ни одно из поднятых обращений не останется без внимания. По каждому вопросу ответственным управлениям и учреждениям даны конкретные поручения. Работа по повышению качества жизни горожан будет продолжена на системной основе.

Часть поднятых вопросов может быть решена в кратчайшие сроки, тогда как реализация других потребует подготовки проектно-сметной документации и дополнительного финансирования, а значит — определенного времени.