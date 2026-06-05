Аким Туркестанской области отчитался в правительстве

Сельскохозяйственная отрасль Туркестанской области демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. За январь–апрель 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 206 млрд тенге, а темп роста достиг 111%.

Увеличился и объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса. За четыре месяца в отрасль привлечено свыше 56 млрд тенге инвестиций, что в 1,8 раза превышает плановый показатель.

Об этом сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Подробнее об об итогах весенне-полевых работ и развитии агропромышленного комплекса расскажем в следующих выпусках.