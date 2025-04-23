Шымкентцы стали чаще ездить «зайцами» в автобусах

В Шымкенте всё чаще фиксируют случаи безбилетного проезда в общественном транспорте. Несмотря на то, что стоимость одной поездки составляет всего 70 тенге — это ниже, чем в других крупных городах страны, некоторые пассажиры предпочитают ездить «зайцами».

На встречах с акимом шымкентцы часто поднимают вопрос нехватки автобусов, однако анализ реального пассажиропотока показывает: транспорт не всегда загружен, а часть пассажиров вовсе не оплачивает проезд. Это затрудняет планирование и обновление автобусного парка, ведь любое решение должно быть обосновано конкретными цифрами.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Мы делаем анализ, один маршрут, например, 191 автобус, один круг делает 41 километр, а всего лишь заплатили за один круг 16 человек. Тогда как население требует дополнительные автобусы. Чтобы мы могли предоставлять автобусы, у нас должно быть обоснование, если пассажиропоток большой мы должны или поставить автобусы побольше, или сократить интервал. Но, по анализу, у нас будто автобусов хватает».

При этом в городе действует льготная система, благодаря которой некоторые категории, в том числе школьники, могут передвигаться бесплатно. Это заметно облегчает нагрузку на семейный бюджет.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Взрослые люди умудряются не платить, они платят, когда заходят сотрудники. Когда спрашиваешь, почему не заплатил, они говорят — да, я телефон только достал, свои проблемы, говорят. Но это не освобождает их от ответственности».

Некоторые умышленно не оплачивают поездку, оправдываясь отсутствием времени или техническими трудностями. Контролёры продолжают выявлять нарушителей и, в случае безбилетного проезда, применяют штрафные санкции.