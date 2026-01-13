Шымкентцам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

В Шымкенте в преддверии Крещения специалисты и представители церкви рассказали горожанам о мерах безопасности во время традиционных купаний и напомнили, кому точно не стоит лезть в прорубь.

Православные в этом году отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января.

Крещенские купания традиционно собирают сотни участников. Несмотря на популярность обряда и распространённое мнение о пользе купания в проруби, важно соблюдать меры безопасности. Ледяная вода не прощает легкомыслия, поэтому желающим очиститься рекомендуется заранее оценивать состояние своего здоровья и возможности организма.

«Во избежание каких-либо плачевных ситуаций не устраивать самовольных окунаний в местах, не предназначенных для этого. Помнить, что вода — это стихия и иногда бывает безжалостной. Будьте добры, купайтесь в установленных местах», — пояснил начальник отдела по связям с общественностью Великой Православной Церкви Шымкентской епархии Александр Могилевский.

О правилах безопасности напомнили и сотрудники ДЧС. Рекомендуется не употреблять алкоголь перед погружением и строго соблюдать рекомендации спасательных служб.

«Обязательно необходимо надеть что-то на ноги, окунаться следует не дольше 30 секунд. Не оставляйте детей без присмотра в местах купания, не разрешайте им окунаться самостоятельно. Не забудьте подготовить сухие вещи и полотенца», — говорит инженер Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Шымкента, капитан гражданской защиты Аскар Шарип.

Январские купания — не обязательный элемент праздника, а личный выбор и желание каждого. Главный праздник должен быть в душе.