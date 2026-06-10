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Цифровой контроль туристических маршрутов планируют внедрить в горах Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта Республики Казахстан

На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов сообщил, что в Казахстане планируется запустить систему цифрового мониторинга для обеспечения безопасности граждан и иностранных гостей в горной местности.

По его словам, сегодня отдельно принимаются меры по защите людей, так как ежегодно тысячи туристов посещают горные маршруты, значительная часть которых проходит через труднодоступные участки.

«За последние 5 лет в горах спасателями проведено свыше 1 тыс. поисково-спасательной операций, спасено порядка 1,5 тыс. человек. В целях повышения безопасности туристов на законодательном уровне закреплена обязанность по информированию территориальных подразделений министерства о маршрутах следования туристов и туристических групп. В перспективе планируем внедрить цифровой контроль туристических маршрутов и автоматизировать информирование спасательных служб о перемещении туристов, что повысит оперативность реагирования на любые происшествия и своевременность оказания помощи пострадавшим в горах»,— отметил министр.

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