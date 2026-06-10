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На главную Анонс В Шымкенте продолжается программа обеспечения жильём нуждающихся семей

В Шымкенте продолжается программа обеспечения жильём нуждающихся семей

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акима города Шымкента

В Шымкенте ещё 30 семей стали обладателями собственного жилья. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручил аким города, поздравив новосёлов с важным событием и пожелав им благополучия и уюта в новых домах.

Жильё предоставлено гражданам, состоящим в очереди на получение жилья и подтвердившим свою платёжеспособность в рамках льготных жилищных программ АО «Отбасы банк» — «2-10-20» и «5-10-20». Квартиры расположены в современных многоквартирных домах микрорайона «Ақжайық».

Среди получателей жилья — многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также представители бюджетной сферы. Такой подход позволяет оказывать адресную поддержку гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Новые жилые дома построены с соблюдением всех строительных норм и требований безопасности. Территория обеспечена необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой, созданы условия для комфортного проживания и дальнейшего развития микрорайона.

В Шымкенте продолжается системная работа по расширению жилищного фонда и повышению доступности жилья. Реализация подобных проектов способствует укреплению социальной стабильности и повышению качества жизни населения.

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