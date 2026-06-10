В Шымкенте стартует масштабная программа летнего отдыха детей

В Шымкенте организован летний отдых для 245 тысяч школьников. Большинство из них — около 225 тысяч детей — проведут каникулы в пришкольных лагерях.

Еще 11 200 учащихся получат путевки в оздоровительные лагеря, определенные по итогам государственных закупок. Также дети смогут отдохнуть в лагерях «Аксу», «Машат-Арасан», «Үркер», «Үш бұлақ», «Турбаза Қазыгурт» и «Коктобе-1», которые находятся в ведении Дворца школьников. Лагеря расположены в Тюлькубасском и Казыгуртском районах, а также в Шымкенте и Кентау.

Для детей подготовлена насыщенная программа летнего отдыха. В течение каникул будут организованы экскурсии, спортивные соревнования, творческие конкурсы, а также посещения музеев, парков и кинотеатров.

Особое внимание уделено старшеклассникам. Они примут участие в профориентационных проектах, познакомятся с современными технологиями в учебных заведениях и посетят мастер-классы по различным направлениям.

Прием заявок на получение путевок в оздоровительные лагеря в этом году осуществляется через информационную систему QOSYMSHA. Процесс полностью переведен в цифровой формат.

Прием детей в лагеря проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Для получения путевки необходимо предоставить документы согласно перечню, утвержденному приказом министра просвещения РК.

Кроме того, путевками будут обеспечены дети из малообеспеченных и социально уязвимых семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи.

Прием заявок и распределение путевок организованы на принципах открытости, справедливости и доступности.