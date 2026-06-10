Шымкентские хирурги освоили новый метод лечения сложной патологии кишечника

В городской клинической больнице №1 впервые проведена высокотехнологичная лапароскопическая операция по лечению сложной патологии кишечника.

41-летний пациент на протяжении многих лет страдал хроническими запорами. Несмотря на регулярное наблюдение у специалистов и прохождение курсов лечения, его состояние не улучшалось. После комплексного обследования врачи диагностировали долихосигму — серьёзное заболевание, связанное с аномальным удлинением сигмовидной кишки.

Изучив результаты обследований и оценив состояние пациента, медицинский консилиум принял решение о проведении хирургического вмешательства. Операция была выполнена современным лапароскопическим методом, который позволяет избежать больших разрезов. Вместо этого хирурги сделали несколько небольших проколов, через которые удалили поражённый участок сигмовидной кишки и сформировали колоректальный анастомоз.

По словам специалистов, такой метод значительно снижает послеоперационную боль, уменьшает риск осложнений и способствует более быстрому восстановлению пациента. Кроме того, сокращаются сроки пребывания в стационаре и ускоряется возвращение к привычному образу жизни.

Медики отмечают, что подобная операция впервые проведена в городской клинической больнице №1. Это стало важным этапом в развитии современной хирургии и внедрении передовых медицинских технологий в практику лечебного учреждения.