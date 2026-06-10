Борьба с кровососами и вакцинация собак

В Шымкенте обострилась проблема комаров. В этом году на борьбу с летающими кровососами выделены средства из бюджета, дезинсекционные работы на территории города усилены. Поэтапная обработка проводится в парках и скверах, вдоль берегов рек и водоемов, а также в зонах отдыха.

Принимаются специальные меры по борьбе с грызунами и профилактике укусов клещей.

В настоящее время на территории города проводятся масштабные дезинсекционные мероприятия по уничтожению вредных насекомых. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном коммуникационном центре. Основная цель — своевременная обработка очагов размножения комаров и сокращение их численности.

Кайрат Базарбеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента: «Одной из наиболее актуальных проблем сегодня является борьба с комарами. Проведены государственные закупки, определен подрядчик, а работы в данном направлении запланированы на период с марта по август. На сегодняшний день обработке подлежат 14 парков общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров — всего 10 обработок, по две в месяц. Также будут обработаны 38 рек и каналов, площадь обработки – 1 миллион 300 тысяч квадратных метров — пять этапов, один раз в месяц. Поэтапная обработка пройдет на территории 49 скверов и аллей общей площадью 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров».

Специалисты призывают жителей уделять внимание чистоте частных дворов и прилегающих территорий. Застоявшаяся вода и заброшенные участки являются благоприятной средой для размножения комаров. Сейчас усилены мероприятия по обработке территорий с высоким риском распространения грызунов и клещей.

В итоге количество случаев укусов клещей снизилось. В прошлом году было зарегистрировано около 600 случаев, в этом сезоне показатель сократился до 200. Спикеры дали комментарий и по вакцинации и чипированию собак.

Кайрат Базарбеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента: «Что касается собак, это вопрос, который часто поднимается в нашем городе. Владельцы домашних собак должны самостоятельно обращаться за вакцинацией своих животных. Управление занимается безнадзорными собаками: мы отлавливаем их и проводим необходимые ветеринарные мероприятия. А за собак, содержащихся в домашних условиях, ответственность несет владелец. В городе работают различные ветеринарные клиники, куда необходимо обращаться для проверки состояния животного. Собака должна быть чипирована и внесена в соответствующую базу данных. Однако, к сожалению, не все владельцы относятся к этому ответственно».

Согласно официальным данным, за ненадлежащий уход за домашними кошками и собаками к административной ответственности привлечены 86 жителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,5 миллиона тенге. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается в два раза.