Образовательные учреждения Шымкента обновят к новому учебному году

В Шымкенте начат капитальный ремонт 7 объектов образования. В рамках утверждённого плана на текущий год определены подрядные организации, которые уже приступили к строительно-монтажным работам на местах.

В перечень входят 6 школ и 1 детский сад.

В частности, ремонт проводится в учебно-инновационном лицее-интернате для мальчиков №1, общеобразовательной школе №42, школе №106, школе №96 имени, школе-лицее №41 имени, школе-лицее №46, а также в ясли-саду №122.

Завершение капитального ремонта на всех объектах запланировано до начала нового учебного года.