Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Образовательные учреждения Шымкента обновят к новому учебному году

Образовательные учреждения Шымкента обновят к новому учебному году

-
Редактор Юлия Машковская
-
20
Фото пресс-службы акима города Шымкента

В Шымкенте начат капитальный ремонт 7 объектов образования. В рамках утверждённого плана на текущий год определены подрядные организации, которые уже приступили к строительно-монтажным работам на местах.

В перечень входят 6 школ и 1 детский сад.

В частности, ремонт проводится в учебно-инновационном лицее-интернате для мальчиков №1, общеобразовательной школе №42, школе №106, школе №96 имени, школе-лицее №41 имени, школе-лицее №46, а также в ясли-саду №122.

Завершение капитального ремонта на всех объектах запланировано до начала нового учебного года.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.