Граждане 105 стран могут въехать в Казахстан по электронным визам

В Казахстане действуют упрощенные процедуры для въезда и пребывания иностранных гостей, призванные создать благоприятные условия для развития туризма.

Об этом на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.

По его словам, наряду с цифровизацией процессов в республике активно развивается и транспортная доступность, а также ведется системная работа по обеспечению безопасности отдыхающих в ключевых туристических локациях.

«На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран без обращения в посольства. Также организована выдача виз: Digital Nomad Visa – для IT-специалистов, Neo Nomad Visa – для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате»,— подчеркнул Ержан Саденов.

К тому же, в аэропортах и крупных пограничных переходах осуществляется выдача «туристических карт» с QR-кодом, содержащих необходимую информацию о правилах пребывания и контактах экстренных служб.

Для расширения спектра миграционных услуг создается мобильное приложение QazETA.

Дополнительно в местах достопримечательностей и национальных парках 18 регионов обеспечивают безопасность подразделения туристической полиции, сотрудники которой владеют иностранными языками.