В Шымкенте развивают систему реабилитации и соцобслуживания

В Шымкенте продолжается развитие сети центров специальных социальных услуг. По состоянию на 1 июня 2026 года в городе 2 872 человека охвачены реабилитационными мероприятиями в рамках системы специальных социальных услуг.

В их числе: 808 человек проходят реабилитацию в стационарных условиях, 618 — в полустационарных, 273 — в условиях временного пребывания, а 1 173 человека получают услуги на дому.

В целях расширения охвата граждан с особыми потребностями реализуется ряд инфраструктурных проектов. В настоящее время завершается строительство дополнительного здания на 50 мест при центре специальных социальных услуг №1. Управлением строительства оформляются необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, в соответствии с постановлением акимата города Шымкента, созданы два новых центра. В настоящее время функционируют центр специальных социальных услуг для детей «Балауса» №11 и центр специальных социальных услуг №12.

Также в городе продолжается строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Готовность объекта составляет 60%. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2026 года.