Из-за пожара многодетная семья оказалась в трудном положении

В непростой ситуации оказалась семья в которой семеро детей. После пожара в жилище семейство Сурвиловых вынуждена жить в далеких от комфорта условиях. Многодетные не имеют возможности самостоятельно отремонтировать жилье. Возможно, кто-то из неравнодушных решить людям оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Пожар в квартире Ольги Сурвиловой случился в середине мая. Причина — неисправная проводка. Случилось короткое замыкание и пламя охватило комнату. Огонь был настолько сильным, что потушить его своими силами оказалось невозможно. К счастью, в тот момент детей в комнате не было.

По словам хозяйки квартиры Ольги Сурвиловой, еще несколько минут до происшествия ничто не предвещало беды: «17 мая произошел пожар. Мы смотрели сказку. Потом дочка вышла и говорит, там пожар происходит. Я забегаю в комнату, а там у нас прям с потолка все стекает. Мы хотели сначала сами потушить, но поняли, что не сможем. Выбежали с детьми и сами и потом вызвали пожарных. Приехали 3 пожарные машины, милиция, скорая».

Многодетная семья живёт в арендной квартире, предоставленной акиматом. Последствия пожара Ольга с мужем понемногу ликвидируют своими силами, помогают и добрые люди. Однако на полноценный ремонт средств у семьи Сервиловых нет. Есть и другие проблемы.

Сейчас семье приходится не только восстанавливать жилье, но и решать вопросы, возникшие уже после чрезвычайного происшествия. Одним из них стал административный штраф: «ЧС правда, мне штраф выписали 45 тысяч почти. Они сказали, что у вас превышен, как это называется, убыток. Сейчас каждый за свое имущество, каждый свою машину, квартиру, типа, то что пожар, убыток превысил 50 МРП и мне выписали штраф. Не знаю как быть».

Семья воспитывает семерых детей и вскоре ожидают очередного пополнения. Единственным источником дохода семьи является заработная плата супруга.

Этих средств недостаточно для восстановления пострадавшего от пожара жилья: «На счет помощи просто мы хотели, думали, чтобы пару комнат мы сами ремонтировали. А пока не хватает средств не можем въехать в детскую. Там мебель или деньгами чуть-чуть собрали».

Если у кого-то возникнет желание оказать помощь, оказавшейся в непростой жизненной ситуации семье, в социальных сетях мы опубликуем контакты Ольги Сурвиловой.