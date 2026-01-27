В Минпросвещения пересмотрели реформу школьных предметов

Реклама
Ангелина Волкова
Сегодня на пресс-конференции в Министерстве просвещения сообщили о приостановке реформ в сфере образования.

Речь идёт об объединении школьных предметов: химию, физику и биологию планировали свести в «Естествознание», алгебру и геометрию в «Математику», а всемирную историю и основы права в «Социальные науки». Однако от этих изменений решили пока отказаться.

Жулдыз Сулейменова, министр просвещения РК:
«Реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно. Это-вопрос также нагрузки учителей, поэтому мы вопрос обсудили с учительским сообществом. Мы этот вопрос проанализировали, и чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно и объединения предметов не будет».

