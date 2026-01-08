В Шымкенте раскрыли крупную схему хищения нефтепродуктов

Сотрудники городского Департамента полиции пресекли незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, передает OTYRAR.

7 января департамент полиции Шымкента задержал группу лиц, организовавших канал хищения горюче-смазочных материалов. По данным следствия, в схеме участвовали работники предприятия, аффилированного с НПЗ, которые действовали в сговоре с жителями города.

Похищенное топливо хранилось и реализовывалось на нескольких базах, принадлежащих организаторам. Общий теневой оборот превысил 1 млрд тенге.

В ходе обысков изъяты крупная сумма наличных денег, более 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива, а также несколько автоцистерн. Все подозреваемые задержаны.

В настоящее время проводится расследование по факту хищения в особо крупном размере. Также проверяется возможная причастность сотрудников Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе на предмет контрабанды. Следственные мероприятия продолжаются.