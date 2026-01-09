Хищение нефти в Шымкенте: разные версии МВД и Казмунайгаз

Вокруг возможного хищения нефтепродуктов на шымкентском нефтеперерабатывающем заводе развернулась дискуссия между правоохранительными органами и представителями нефтегазовой компании.

В МВД заявляют о выявлении преступной схемы с незаконным оборотом топлива и миллиардным ущербом, тогда как в «КазМунайГазе» настаивают, что все операции на НПЗ осуществляются строго по регламенту и под контролем.

В министерстве внутренних дел заявили о хищении нефтепродуктов на территории шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, наладивших незаконный канал вывоза горюче-смазочных материалов с территории НПЗ. В преступной схеме участвовали работники одного из предприятий, связанного с заводом, которые действовали в сговоре с местными жителями. Похищенное топливо, по данным правоохранителей, хранилось и реализовывалось на нескольких базах, которые находились в собственности организаторов противоправной деятельности.

«Установленный теневой оборот денежных средств составляет свыше 1 млрд тенге. В ходе обысковых мероприятий изъята крупная сумма денег, свыше 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива и несколько автоцистерн. Все фигуранты задержаны, проводится расследование по факту хищения в особо крупном размере. В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе в целях контрабанды», — Куандык Алпыс, представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Но в пресс-службе Казмунайгаза информацию МВД опровергли. Там заявили, что перекачка нефтепродуктов с территории шымкентского НПЗ производится строго по инструкции, с обязательным оформлением актов сдачи-приемки. Все процессы автоматизированы и прозрачны для контролирующих органов.

«Отгрузка нефтепродуктов производится железнодорожным транспортом, а также по трубопроводу в частную организацию АО «Шымкент Мұнай Өнімдері» исключительно на основании предоставленных заявок. Отметим, что частная компания Шымкент Мұнай Өнімдері, о которой идет речь в публикациях о хищении нефтепродуктов, не относится к ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и находится за территорией завода», — ПРЕСС-СЛУЖБА АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ».

Как заявили в национальной нефтегазовой компании, сейчас шымкентский НПЗ работает в штатном режиме.