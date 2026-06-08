Красные линии микрорайона «Оңтүстік»

Жители микрорайона «Оңтүстік» бездорожье видеть больше не могут. Асфальт на некоторых улицах не уложен. Оставшиеся грунтовые метры в непогоду превращаются в сплошное месиво.

Самое страшное, говорят люди, что в такие моменты сюда не может пробиться даже скорая: «Район Бадам, бывший откормсовхоз, 195-й квартал. Вот до моего дома асфальт довели, всё нормально. А оставшиеся 200 метров обещали, хотя бы щебнем засыпать, но в итоге так ничего и не сделали».

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Надо сначала посмотреть, что там по генплану. Если вашего дома вообще нет в документах, мы физически не сможем проложить туда дорогу. Пусть специалисты прямо сейчас всё проверят. Если никаких законных препятствий нет, поручаю не тянуть и сделать этот участок уже в текущем году».

Еще один наболевший вопрос для местных жителей- красная линия: «Мы живем прямо у реки Бадам. Нас загнали в эту красную линию, потому что хотели строить дорогу до мясокомбината. Но в итоге берег толком и не благоустроили: кусок сделали, а остальное бросили. Нас вообще выведут из этой зоны? Мы же ни строиться не можем, ни старый дом подремонтировать».

Габит Сыздыкбеков, аким г.Шымкента: «Эта проблема не только вашего района, по всему городу сейчас идет жесткая ревизия. Там, где дороги строить уже точно не будут, мы эти красные линии убираем. В генплан как раз вносят изменения. И по вашей улице, мне руководство управления докладывает, вопрос уже в работе. Красную линию оттуда уберут. Специалисты к вам приедут и на месте всё детально объяснят».

В завершение встречи глава города подчеркнул: разом решить все накопившиеся проблемы не получится, но работа пойдет поэтапно и системно. Главное, что теперь все планы по благоустройству Шымкента будут сверять с реальными запросами самих горожан.