В Арыси произошла страшная трагедия

Страшная трагедия в Арыси унесла жизни двух детей и беременной женщины. Учитель одной из школ, не справившись с управлением автомобиля, совершил наезд на людей, сидевших на скамейке.



Трагедия произошла вечером 6 июня. Две соседние семьи, потерявшие своих близких, до сих пор не могут прийти в себя. По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости протаранил ограждение, после чего врезался в скамейку, где находились люди. Сбив пятерых человек, водитель скрылся с места происшествия.

О страшных секундах, которые навсегда изменили жизнь двух семей, вспоминает родственник погибшей женщины Гани Айдаров: «Здесь сидели две невестки — моя родственница и соседка. Они разговаривали. Рядом находилась наша старшая родственница. Когда её позвали дети и она начала вставать, в этот момент наехала машина. У неё сломано плечо. Мы потеряли сына и невестку. Погибла и пятилетняя дочь нашей соседки. Нашего маленького ребёнка нашли под завалами земли после удара автомобиля. Невестку отбросило далеко во двор».



Трагедия произошла на глазах у детей, игравших на улице. У погибшей женщины остались трое детей.

Агайша Манатова, свекровь погибшей признаётся: самым тяжёлым испытанием стали вопросы детей: «Каждый день дети спрашивают: “Где наша мама?”. Эти слова разрывают мне сердце. Что я могу им ответить? Где я найду для них мать? Теперь только молюсь, чтобы они выросли счастливыми и не были обделены судьбой».



Двое пострадавших были доставлены в районную больницу Арыси. Состояние 30-летней женщины врачи оценивают как средней тяжести. Однако её полуторагодовалый ребёнок до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Из-за серьёзных травм малыша перевели в областную детскую больницу.

О характере полученных травм и состоянии пациентов сообщил врач районной больницы Айдар Акбаров: «Состояние 30-летней пациентки оценивается как средней степени тяжести. Она госпитализирована в хирургическое отделение с закрытым переломом правого коленного сустава и сотрясением головного мозга. Необходимая медицинская помощь оказана. Второй пациент — ребёнок в возрасте одного года и шести месяцев. Он поступил в крайне тяжёлом состоянии и был помещён в реанимацию. У него диагностированы сотрясение мозга, множественные закрытые переломы грудной клетки справа и перелом бедренной кости. В настоящее время ребёнок переведён в областную детскую больницу».



По данным департамента полиции Туркестанской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки JAC находилась в состоянии алкогольного опьянения: «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана и водворёна в изолятор временного содержания».



Родственники погибших заявляют, что не намерены прощать виновницу трагедии. В полиции сообщили, что следственно-оперативная группа проводит всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств происшествия. По итогам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.