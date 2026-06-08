Пожар в автобусе

Возгорание произошло в автобусе маршрута N°16. Из-за пожара, начавшегося в моторном отсеке, транспортное средство заволокло густым чёрным дымом. К счастью, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было, пострадавших также нет.

Накануне вечером на улице Толе би в Шымкенте загорелся автобус маршрута N°16. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как густой чёрный дым полностью окутал общественный транспорт. Водитель пытался самостоятельно потушить возгорание, которое произошло в моторной части автобуса.

Заметив неисправность, водитель направил автобус в сторону автопарка.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента: «До прибытия пожарных подразделений возгорание было полностью ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет. На место были направлены 2 единицы техники и 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. Причина пожара устанавливается».

Спасатели призывают владельцев транспортных средств строго соблюдать требования пожарной безопасности. Они напоминают о необходимости регулярно контролировать техническое состояние автомобилей, своевременно проверять и ремонтировать электропроводку и топливную систему.

В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог считают, что одной из причин подобных случаев может быть несвоевременная замена устаревших автобусов. Согласно требованиям, общественный транспорт необходимо обновлять каждые семь лет.

По словам Самата Нуржанова, главного специалиста управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента, не все автопарки соблюдают эти нормы: «Для нас главным приоритетом является обеспечение безопасности. С этой целью сотрудники управления регулярно проводят рейды. В ходе проверок оценивается техническое состояние автобусов, выявляются неисправности, и информация оперативно доводится до транспортных компаний. Все требования прописаны, и руководители компаний обязаны их выполнять».

В настоящее время перевозкой пассажиров в городе занимаются четыре компании. На 83 маршрутах курсируют более 900 автобусов. Это первый подобный случай, зарегистрированный с начала года. В прошлом году подобных чрезвычайных происшествий в городе не фиксировалось.