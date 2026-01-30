В жилом комплексе Шымкента сорвалась лифтовая кабина

В жилом комплексе расположенном по проспекту Кунаева, сорвалась лифтовая кабина. На момент падения внутри находилась женщина.

На место происшествия были вызваны полиция, скорая помощь и спасатели. Прибывшие на вызов экстренные службы извлекли из пострадавшую и доставили в больницу.

Диагностированы переломы костей стопы и повреждение позвоночника. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

«В 16-этажном жилом комплексе лифт, находившийся на 12-м этаже, по неизвестным причинам резко начал движение вниз. В результате срабатывания системы безопасности лифт остановился на уровне 7-го этажа»,-сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкент

По словам жителей дома, неполадки в работе лифта были замечены еще в прошлом месяце. Владельцы квартир считают, что за безопасность подъемника должен отвечать управляющая компания.

Организация обязана обслуживать и ремонтировать общее имущество многоквартирного дома. За это каждый собственник ежемесячно вносит оплату. В полиции сообщают, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. О окончанию расследования будет принято процессуальное решение»,- прокомментировали в полиции

Наши журналисты попытались получить комментарий у ответственных сотрудников, однако нам сообщили, что они дают показания в полиции.