Новые нормы парковки: что изменилось на самом деле

Утвердили новые типовые правила благоустройства территорий городов и населённых пунктов. Приказ министра промышленности и строительства вступит в силу с 1 июля.

Документ в первую очередь уточняет действующие нормы, связанные с содержанием и использованием придомовых и общественных пространств, а также распределяет ответственность за порядок во дворах, на улицах и у объектов инфраструктуры. В ведомстве подчёркивают, что речь не идёт о новых ограничениях, а о систематизации уже существующих требований.

Информация о том, что машину нельзя будет парковать возле дома, оказались неверными. В профильных органах успокаивают: никакой революции в правилах нет, речь идёт о давно действующих нормах благоустройства, которые просто попали в информационный фокус. Согласно правилам, во дворах по-прежнему запрещено парковаться там, где это действительно мешает людям: на тротуарах, детских площадках, участках с зелёными насаждениями, у контейнерных площадок и на местах, не предназначенных для стоянки, за нарушение грозит штраф.

Под запретом остаются и разукомплектованные автомобили. Но никаких новых «тотальных запретов» у жилых домов документ не вводит.

«Эти правила, они относятся к действующей индустрии, чтобы не создавалось проблем для простых жителей. И о том, что каким образом и как ставить, это уже другой госорган должен контролировать. Здесь единственное, что бы не мешало человеку в его жизнедеятельности. Ажиотажа нет, это действующие типовые правила»,- Алекжан Молдыбаев, главный эксперт управления коммунального хозяйства комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК.

При этом формулировка «зелёные насаждения» стала предметом споров у экспертов, что именно считать зелеными насаждениями, газон или просто заросшую травой территорию.

«Я вот сегодня видел такое в Алматы там рельсы старые, из-под трамваев, которые не убрали, заросли травой, и там стоят машины. Это что, назвать газоном? Классификации газона здесь нет в этом случае. Я боюсь, чтобы вот этот термин не привел к размытым трактовкам этого закона, которыми будут апеллировать судьи», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Таким образом, документ скорее систематизирует уже существующие правила, распределяя ответственность за порядок во дворах, на улицах и возле объектов инфраструктуры. Кроме того, в населенных пунктах должны определяться специальные территории для выгула домашних животных. А владельцы домашних животных обязаны убирать экскременты за своими питомцами.