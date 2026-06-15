Шымкент вошёл в тройку лидеров Казахстана по количеству доноров крови

Ежегодно более 200 тысяч казахстанцев становятся донорами крови. Наибольшая донорская активность отмечается в крупнейших городах страны — Астане, Алматы и Шымкенте. Это обусловлено как высокой численностью населения, так и значительной потребностью медицинских организаций в запасах крови и её компонентов.

Благодаря неравнодушию доноров больницы страны ежедневно обеспечиваются жизненно важными компонентами крови, необходимыми для проведения сложных операций, лечения онкологических заболеваний, оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам с тяжёлыми травмами и новорождённым.

По итогам 2025 года в Казахстане было проведено 255 255 донаций крови и её компонентов. Этот показатель свидетельствует о высокой социальной ответственности граждан и стабильном развитии службы крови.

Особое место в донорском движении занимают почётные доноры — люди, сдавшие кровь и её компоненты более 50 раз. Их вклад в развитие безвозмездного донорства и спасение человеческих жизней трудно переоценить.

За активное участие в донорском движении почётные доноры награждаются ведомственным знаком Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

В целом донорство в стране носит устойчивый и системный характер. Ежегодно более 180 тысяч граждан совершают свыше 255 тысяч донаций, что позволяет обеспечивать качественными компонентами крови более 80 тысяч пациентов. Для многих из них переливание крови становится шансом на выздоровление и спасение жизни.

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», работник, являющийся донором, в день медицинского обследования и сдачи крови освобождается от работы с сохранением средней заработной платы.