Туркестанская область делает ставку на предпринимательство

В Туркестанской области продолжается работа по развитию предпринимательства и поддержке новых производств. Актуальные вопросы отрасли обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Сегодня в Туркестанской области работают более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По этому показателю регион занимает третье место в стране после Алматы и Астаны. Положительная динамика наблюдается и в сфере торговли. За пять месяцев текущего года объем товарооборота составил 156 миллиардов тенге, а индекс физического объема достиг почти 120 процентов. Особое внимание в регионе уделяют сопровождению предпринимательских проектов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо обеспечить постоянный контроль предпринимательских проектов на всех этапах — от начала реализации до ввода в эксплуатацию. Все проекты должны находиться на ежедневном контроле и реализовываться в установленные сроки».

С начала года в области уже введены в эксплуатацию 78 проектов общей стоимостью 9,5 миллиарда тенге. Благодаря этому создано 275 постоянных рабочих мест. Среди реализованных инициатив — предприятия по производству мыла и пластиковой тары, переработке рыбы и хлопка, выпуску мебели, строительных материалов, а также проекты в сфере медицины.

Нуржигит Мырзахметов, руководитель управления предпринимательства и торговли: «В текущем году сопровождаются 377 бизнес-проектов общей стоимостью 58 миллиардов тенге. В результате их реализации планируется создать 3082 новых рабочих места. На сегодняшний день уже запущено 78 проектов общей стоимостью 9,5 миллиарда тенге».

Значительные результаты достигнуты и в сфере финансирования бизнеса. В этом году по программам «Орлеу» и «Іскер аймак» предпринимателям планируется предоставить льготные кредиты на общую сумму 85 миллиардов тенге. Кроме того, в рамках программы «Ауыл аманаты» сопровождаются 140 проектов в сфере сельского предпринимательства.

Особое внимание уделяется развитию производственной инфраструктуры. Сегодня в регионе созданы 29 малых производственных площадок, где реализуются проекты в сфере мебельного производства, строительных материалов, пищевой, химической и легкой промышленности.

До конца года в области планируют запустить новые предприятия по выпуску интеллектуальных приборов учета, компонентов для солнечных панелей, пластиковых труб, бытовой химии и строительных материалов.